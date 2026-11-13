Переводы между своими счетами могут привести к ограничению карты

Банки могут задержать переводы самому себе и ограничить доступ к карте при подозрительной активности. Об этом рассказала юрист Наталья Свечникова, сообщает RT .

Банк учитывает сумму, частоту и последовательность переводов, историю клиента. Внимание могут привлечь резкий рост оборота, перемещение одной суммы через несколько банков, быстрое списание поступлений и несоответствие доходам.

Переводы себе из одного банка через систему быстрых платежей или по реквизитам в пределах 30 млн рублей в месяц не облагаются комиссией. Этот лимит не отменяет проверок.

С 2026 года банк может приостановить платеж по признаку мошенничества: клиент получил через систему быстрых платежей более 200 тыс. рублей со своего счета в другом банке и менее чем через 24 часа переводит деньги человеку, с которым полгода не было финансовых отношений.

При ограничениях юрист посоветовала уточнить основание, подтвердить принадлежность счетов и источник денег. При отказе по закону о финансовом мониторинге банк рассматривает документы до семи рабочих дней. Заявление об исключении из базы противодействия мошенничеству — 15 рабочих дней.

«Крупный платеж полезно планировать с запасом времени и проводить только по собственной инициативе», — заключила Свечникова.

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