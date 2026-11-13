Врач Литвинов объяснил, как выявляют редкий MODY-диабет

MODY-диабет не относится ни к первому, ни ко второму типу. Его вызывают мутации генов, управляющих работой клеток поджелудочной железы. Чаще всего речь идет о HNF1A и GCK: они регулируют выработку инсулина и порог глюкозы для его выделения.

По словам Литвинова, болезнь обычно начинается до 25 лет. Симптомы часто слабо выражены: сахар повышается умеренно, а лишнего веса, как правило, нет. Поэтому заболевание может годами оставаться незамеченным. Иногда врачи ошибочно принимают его за диабет первого типа и назначают инсулин без необходимости.

Некоторые формы не требуют лечения, но наиболее распространенная — HNF1A-MODY — прогрессирует. Без контроля она может привести к поражению глаз, почек и нервов.

«Поэтому ключевой момент — вовремя среагировать и подобрать правильную терапию под конкретного пациента. Что касается профилактики, то предотвратить болезнь невозможно, но раннее выявление через генетическое тестирование, особенно если в семье есть случаи диабета в молодом возрасте, позволяет избежать осложнений», — добавил специалист.

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