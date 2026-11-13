Глава «Росатома»: отказ Запада от топлива несет убытки и риски безопасности

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что отказ от российских поставок в ядерном топливном цикле грозит Западу экономическими потерями и рисками для безопасности, сообщает RT .

В интервью ведущему RT Рику Санчесу Лихачев отметил, что на Западе понимают последствия отказа от поставок российской госкорпорации. По его словам, работа «Росатома» на мировом рынке помогает обеспечивать безопасность атомных объектов.

«И в этом смысле наша работа на глобальном рынке ядерных технологий — это еще и обеспечение ядерной безопасности очень многих атомных энергетических объектов», — сказал он.

Лихачев также заявил, что уход Германии из атомной энергетики поставил ее собственную индустрию в затруднительное положение.

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