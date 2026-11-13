Германия запретила въезд активистке после отказа сотрудничать с разведкой
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
По данным оппозиционных медиа, Германия закрыла въезд 26-летней активистке, отказавшейся сотрудничать с Федеральной разведывательной службой Германии (BND), сообщает RT.
Девушка работала с организацией «Консулы Антивоенного комитета»** — подпроектом структуры Михаила Ходорковского*. В «Антивоенном комитете» сообщили, что люди в форме показали удостоверения и более часа беседовали с ней при переводчике.
По данным медиа, они предложили активистке тайно сотрудничать с BND. Она отказалась. Собеседники обещали не применять санкций, но при следующем приезде девушка узнала о запрете на въезд и пометке «угроза нацбезопасности».
«Это только она одна отказалась, а вы представляете, сколько активистов отвечают согласием на подобные предложения ради сохранения вида на жительство и возможности беспрепятственно посещать страны ЕС? Полагаю, что много, и реальных примеров тому достаточно», — рассказал политолог Роман Иноземцев RT.
По мнению Иноземцева, европейские спецслужбы контролируют значительное число оппозиционеров, а немецкая разведка использовала благотворительные фонды для подготовки политиков, журналистов и активистов.
*Физлица и организации, признанные иностранными агентами.
**Антивоенный комитет — организация, признанная террористической и нежелательной на территории России.
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