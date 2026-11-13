Германия запретила въезд активистке после отказа сотрудничать с разведкой

Девушка работала с организацией «Консулы Антивоенного комитета»** — подпроектом структуры Михаила Ходорковского*. В «Антивоенном комитете» сообщили, что люди в форме показали удостоверения и более часа беседовали с ней при переводчике.

По данным медиа, они предложили активистке тайно сотрудничать с BND. Она отказалась. Собеседники обещали не применять санкций, но при следующем приезде девушка узнала о запрете на въезд и пометке «угроза нацбезопасности».

«Это только она одна отказалась, а вы представляете, сколько активистов отвечают согласием на подобные предложения ради сохранения вида на жительство и возможности беспрепятственно посещать страны ЕС? Полагаю, что много, и реальных примеров тому достаточно», — рассказал политолог Роман Иноземцев RT.

По мнению Иноземцева, европейские спецслужбы контролируют значительное число оппозиционеров, а немецкая разведка использовала благотворительные фонды для подготовки политиков, журналистов и активистов.

*Физлица и организации, признанные иностранными агентами.

**Антивоенный комитет — организация, признанная террористической и нежелательной на территории России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.