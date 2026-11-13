Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что выход Германии из атомной энергетики поставил ее промышленность в затруднительное положение, сообщает RT .

В интервью ведущему RT Рику Санчесу Лихачев отметил, что Германия также утратила позиции в мировой конкуренции и во многом потеряла это направление развития экономики на десятилетия.

«Их сосед Франция, вечный конкурент в этой части мира, опережает сейчас их. Понятно, уже, скорее всего, они не смогут ее догнать — ни по количеству атомных энергоблоков, ни по качеству атомной энергетики», — подчеркнул глава «Росатома».

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва не видит препятствий для диалога о возобновлении поставок энергоносителей в Германию.

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