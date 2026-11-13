«За собой следите»: мать хоккеиста с хламидиями ответила заразившимся девушкам

Мать хоккеиста, который заражал хламидиями девушек в Калининграде и других городах РФ, решила защитить сына в комментариях. По ее словам, заразившиеся сами виноваты, ведь «отдались парню в первую ночь знакомства». Ее ответ опубликовала в своем блоге пользовательница viki.xiii.

Мать хоккеиста уверена, что пострадавшие предали эту историю огласке из-за обиды на парня, потому что рассчитывали на долгие отношения с ним, но не получилось.

«Если бы вы сами не отдались ему или хотя бы предохранялись, вы бы не заболели», — написала мать парня в комментариях под одним из постов, где обсуждалась ситуация.

Женщина попросила девушек «следить за собой». Она также призвала пострадавших не требовать от парня денег на лечение, ибо они «сами раздвигали ноги».

Ранее стало известно, что хоккеист специально заразил около 30 девушек в Калининграде и других городах России хламидиями, чтобы стать популярным. О заболевании он узнал еще летом, но ничего не делал, чтобы вылечиться, при этом продолжал спать с девушками.

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