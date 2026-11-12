«Хочу стать популярным»: парень специально заражал хламидиями девушек

Хоккеист специально заразил около 30 девушек в Калининграде и других городах России хламидиями, чтобы стать популярным, сообщает mash_na_sporte в соцсетях.

Со слов пострадавших, во время выездов он знакомится в дейтинге с девушками, а потом заражает их ЗППП. Некоторые из жертв биотеррориста оказались блогершами из Калининграда.

Когда девушки списались друг с другом, познакомились и поняли, что их очень много, то решили предать историю огласке, поговорить с парнем и разместить все в Сети.

Такой поворот только обрадовал спортсмена, он сказал, что делал это специально, чтобы обрести популярность, даже посоветовал фото для контента. О заболевании он узнал еще летом, но ничего не делал, чтобы вылечиться.

Комментаторы назвали ситуацию странной, так как парень хотел прославиться не за успехи в споре, а за распространение хламидий. Однако при этом многие возложили вину на пострадавших девушек, считая, что именно они должны были думать о том, как предохраняться и заниматься защищенным сексом.

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