Три турорганизации Рузского округа стали призерами областного конкурса

Три туристические организации Рузского округа получили награды регионального конкурса «Лучшая организация в туристской индустрии Московской области-2026», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отель «Парус Руза» занял второе место в номинации «Загородная гостиница года категории от «без звезд» до «три звезды»». В 2025 году здесь провели реновацию второго корпуса, а в 2026-м обновили ресторан и открыли новые комфортабельные дома.

Хаскидеревня «Рузская Аляска» стала третьей в номинации «Лучший объект туристического показа и досуга с животными».

«После награждения мы договорились с победителем о сотрудничестве и взаимопомощи», — отметила руководитель «Рузской Аляски» Наталия Басина.

Глэмпинг «Руза Ривер Клаб» занял третье место в номинации «Кемпинг (глэмпинг) года» и победил в онлайн-голосовании.

«За каждым уютным домиком и теплой встречей стоят люди, которые стараются сделать отдых гостей особенным», — подчеркнула основатель проекта Дарья Гинзбург.

Округ также представил Музей лозоплетения, открытый в 2025 году на территории Фабричного квартала. Он рассказывает о традиционном ремесле западного Подмосковья и предприятии, возникшем более 130 лет назад как корзинный склад. Часть экспозиции посвящена истории действующей Рузской мебельной фабрики.

«Участие и победы в состязаниях такого уровня подтверждают высокий потенциал туристической отрасли муниципалитета», — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев, поздравив призеров и поблагодарив участников.

«Работники туристической отрасли не просто делают свою работу — они создают атмосферу гостеприимства, придумывают интересные маршруты, заботятся о комфорте гостей», — отметил депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.