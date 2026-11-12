Владимир Путин заявил, что хочет вечного мира на Украине

Глава государства Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками заявил, что ему бы хотелось, чтобы мир на Украине был вечным, сообщает ТАСС .

«Что касается длительности мира (на Украине — ред.) и его устойчивости, надежности, нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир», — сказал Путин в ходе встречи.

Он добавил, что сегодня все хотят мира в зоне российско-украинского конфликта, но мир должен быть длительным.

В четверг президент РФ провел встречу в Кремле с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В рамках беседы представители США хотели «добиться большего прогресса по некоторым вопросам», которые обсуждались на трехсторонних переговорах в столице ОАЭ.

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