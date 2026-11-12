В Петербурге водитель из окна схватил велосипедиста и протащил его по асфальту

В центре Санкт-Петербурга неизвестный водитель из окна автомобиля схватил велосипедиста и протащил молодого человека по асфальту.

Петербуржец Сапар рассказал, что инцидент произошел 4 ноября около 14:00 на перекрестке улиц Садовой и Ломоносова. Водитель из окна авто схватил его за руку и протащил по асфальту. При падении велосипедист получил травмы. Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу.

Медики диагностировали у Сапара гематому и отек лица. В настоящее время молодой человек проходит лечение и находится на больничном.

«Пока я был там (в больнице — ред.), велосипед пропал с места ДТП», — написал пользователь sapar.chic в соцсетях, прикрепив его особые приметы для поиска.

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