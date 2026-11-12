Кортеж Уиткоффа и Кушнера покинул Кремль после переговоров с Путиным

Переговоры главы государства со спецпосланниками Дональда Трампа продолжалась более двух часов. Во встрече также приняли участие помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

11 ноября завершилась встреча представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Переговоры длились два дня. Мероприятие проходило в закрытом режиме. Соединенные Штаты представили спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. На переговорах также присутствовал главком объединенных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

В четверг Кушнер и Уиткофф прибыли в Москву, чтобы обсудить с Путиным темы трехсторонних переговоров, которые состоялись в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Затем они направятся в Дублин для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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