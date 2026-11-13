Проректора «Синергии» задержали по делу о крупном хищении

Правоохранители расследует дело о крупном хищении на десятки миллионов рублей. Они вызвали на допросы преподавателей вуза, а проректора Ерофеева задержали.

В 2023 году «Синергия» в рамках госконтракта получила 31,5 миллиона рублей на создание онлайн-курса повышения квалификации. Правоохранители считают, что большую часть работы вуз передал субподрядчикам, потратив лишь 13,5 миллиона рублей, а остальная сумма куда-то пропала.

При этом полученный результат не соответствовал требованиям технического задания. Также эксперты пришли к выводу, что стоимость проекта была искусственно завышена. Правоохранители выясняют, куда делать оставшаяся часть суммы.

Ранее вуз уже был замешен в различных скандалах. Так, бывший министр образования Дмитрий Ливанов открыто обвинял университет в «массовом обмане людей». В 2017 году около тысячи выпускников «Синергии» рисковали остаться без дипломов, хотя уже заплатили за обучение. Рособрнадзор также предъявлял претензии вузу, требуя устранить нарушение.

В 2022 году несколько преподавателей университета и вовсе попали под уголовную статью из-за фиктивных справок для отсрочки от мобилизации. Тогда девять сотрудников вуза лишились работы, трое были арестованы.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.