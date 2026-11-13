Хрен, Дно и Веселая Жизнь: 17 самых смешных названий на карте России

Россия огромна, а у ее деревень такое чувство юмора, что позавидует любой сатирик. Чуваки, Бабенки, Лохово, Дурниха: на таблички с такими названиями туристы специально едут фотографироваться. Но смешными они кажутся только нам, а за большинством стоят древние слова, забытые имена и вполне серьезная история. Разбираем в материале РИАМО 17 самых известных примеров.

1. Дно (Псковская область)

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Начнем с классики. Город Дно находится в 113 километрах от Пскова, в Шелонской низменности. Название идет от двух деревень, Дно Большое и Донце Меньшое, которые упоминаются в летописях XV века. Слово «дно» означало в том числе самую низкую часть долины, так что название, вероятно, просто описывает рельеф. Есть и историческая байка: в 1917 году поезд императора Николая II задержали именно на станции Дно, а затем направили в Псков, где он отрекся от престола.

2. Херота (Сочи, Краснодарский край)

Это не деревня, а горная река в Адлерском районе Сочи. Длина ее 14 километров, начинается она из родника в лесу у горы Сахарная Головка, а впадает в Черное море. Название ударное: Херо́та. Звучит оно для русского уха так, что в 2020 году администрация Сочи решила переименовать реку в Хороту из-за «неблагозвучности», сославшись на архивные документы. Новые дорожные указатели даже успели повесить. Но потом старые вернули: исправленное название не внесено в Государственный каталог географических названий, а без этого переименование не считается официальным. Происхождение у слова абхазское, или садзское. На это указывает характерный окончательный элемент «-та», как в названиях Хоста, Мацеста и Мзымта. Считается, что название складывается из абхазского слова «ха», то есть «село», и фамилии Арютаа, и означает «село рода Арютаа».

3. Хреново (Владимирская, Ивановская, Вологодская, Тульская и Костромская области)

Деревень с таким названием в России десять, и разбросаны они по пяти областям. По легенде, как минимум на некоторые из них повлиял дикий хрен, который в изобилии рос по берегам местных речек. Жители ивановского Хреново поступили остроумно: на дорожном знаке они дорисовали ударение, и теперь деревня честно значится как Хре́ново. Так, кстати, и правильно.

4. Чуваки (Пермский край)

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Самая «современная» на слух деревня в этом списке. Чуваки впервые упоминаются в летописи еще в XVII веке, так что к молодежному сленгу название отношения не имеет. Почему деревню назвали именно так, не знают даже местные жители.

5. Веселая Жизнь (Краснодарский край)

Этот хутор вряд ли оправдывает свое имя: дорожный указатель с надписью «Веселая Жизнь» иронично стоит неподалеку от кладбища. Живет здесь около 300 человек, а развлекаются они на тематических вечерах. Откуда взялось название, не знают даже местные. Это тот редкий случай, когда у топонима нет ни легенды, ни версии.

6. Добрые Пчелы (Рязанская область)

В этом селе живет около трехсот человек, а название досталось ему от монахов. Когда-то земли принадлежали Богословскому монастырю, и братья собирали мед на естественной пасеке, то есть занимались бортничеством, обычным делом для Рязанщины с ее цветущими лугами. По одной из версий, местных пчел не нужно было окуривать, чтобы добраться до сот: они никого не кусали, вот и стали «добрыми».

7. Бабенки (Москва, Троицкий округ)

Деревня расположена в 32 километрах от МКАД, и Калужское шоссе делит ее пополам. Сейчас в ней живет около сотни человек, а когда-то было крупное токарное производство: здесь делали «бабенские» игрушки, матрешки и костяные изделия. От игрушек деревня и получила название. В топонимических словарях ее пишут с «ё», но жители произносят четко: Ба́бенки.

8. Бухалово (Ярославская область и другие регионы)

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Название вызывает неловкие ассоциации, но к застолью оно отношения не имеет. Встречаются такие населенные пункты в Ярославской области и других регионах. В старину слова «бухать» и «бухало» значили совсем другое. По словарю Даля, «бухать» — громко и стремительно что-то бросать, а «бухало» — это и громко кричащая болотная птица выпь, и ружье, и бык. Если в деревне когда-то стояла церковь, название могло прийти от слова «бух» — так называли громкий удар колокола.

9. Африканда (Мурманская область)

Откуда в Заполярье взялась «Африка», объясняют сразу тремя способами. По первой легенде, местное лето с африканским сравнили инженеры-железнодорожники, строившие здесь дорогу. По второй, так эти места назвал побывавший здесь Никита Хрущев. Но лингвисты считают самой вероятной версию с именем: Африкан было распространенным дореволюционным крестильным именем, а фамилия Африкандов вполне могла принадлежать кому-то, кто здесь прославился. На карте есть и село Африка, в Оренбургской области.

10. Жадоба и Жадины (Вологодская, Тамбовская, Рязанская области)

Топонимы с корнем «жад» встречаются в разных регионах, и скупость тут ни при чем. В архивных актах эти названия часто связаны с фамилией Жадины: был такой известный купеческий род. В основе лежат глаголы «жадать» и «жаждать», то есть «сильно чего-то желать». «Жадаю видеть его», — говорили на Вологодчине, Тамбовщине и в рязанских землях. Еще одно объяснение — славянские имена Жада и Жадоба.

11. Тупица (Пермский край) и Тупицы (Псковская область)

Название здесь обидное только на первый взгляд. Ученые полагают, что оно произошло от слова «тупик»: дальше этого поселения дороги не было. Пермская Тупица в буквальном смысле стоит на краю земли, на полуострове, окруженном водами Камского моря. Псковские Тупицы тоже были тупиком, пока дорогу не продлили.

12. Лохово и Лоханкино (Архангельская область и другие регионы)

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Деревень с такими названиями в стране немало, в Архангельской области их сразу две. Скорее всего, виновата рыба: так называли ослабевшую после нереста семгу или лосося. Места, где ловили лососевых, получили названия, которые сегодня заставляют улыбнуться.

13. Дурниха (Московская область)

И снова ничего личного. Подмосковная деревня названа по старому народному названию голубики: эту ягоду звали дурнихой, и крестьяне собирали ее летом.

14. Старый Ковыляй (Мордовия)

Мордовия считается одним из самых богатых на странные названия регионов. Старый Ковыляй получил имя от мокшанского слова «кевляй», то есть каменистый овраг с источником. И действительно, село стоит рядом с каменистым оврагом. Там же есть село Пиксяси, имя которого восходит к дохристианскому мордовскому имени Пиксесь.

15. Конченбург (Тюменская область)

Татарская деревня Конченбург находится в Нижнетавдинском районе Тюменской области, и название у нее настолько экзотическое, что в тюменской глубинке его трудно ожидать. По одной из версий, оно восходит к татарскому «Концобыр» от слова «конч», то есть «кровь», пролитая в сражениях за право вероисповедания, которые якобы бушевали здесь много веков назад. Деревню считают одной из самых старых в области. Появление таких татарских поселений связывают со вторым походом шейхов в 1563 году: по приглашению хана Кучума в Тобольск прибыли десятки шейхов, ученых и имамов, которых расселили по аулам Сибирского ханства. Среди сыновей мудрого Сулеймана были братья Абдуль-Менаф и Абдуль-Азиз. По рукописям Тобольского краеведческого музея, место захоронения Абдуль-Менафа найдено юго-восточнее Конченбурга.

16. Париж (Челябинская область)

В Нагайбакском районе есть свой Париж, основанный в середине XIX века. Назвали его казаки-нагайбаки, православные татары, которые в составе русской армии гнали Наполеона до самой Европы. Столица Франции так им понравилась, что на родине, на Южном Урале, они решили повторить ее имя. Так в регионе появились еще Берлин, Лейпциг и Фершампенуаз. Недавно в Париже поставили вышку сотовой связи в форме Эйфелевой башни, и она стала местной достопримечательностью.

17. Ыб (Республика Коми)

Закончим самым коротким названием в подборке. Поселков Ыб в России три, и все они в Коми. Название встречается в летописях XVI века, а на языке коми означает «возвышенность». Все три поселка действительно стоят на холмах. Один из них сегодня центр этнографического туризма: раньше там было чудское городище, а теперь это место считается недобрым.