В Подмосковье установили более 100 новых автобусных павильонов

Дорожные службы с начала года установили 103 автобусных павильона на региональных дорогах в 27 округах Подмосковья. Работы провели для повышения безопасности движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На региональных дорогах Подмосковья установили павильоны типов «Межгород» и «Городской стандарт». Также отремонтировали посадочные площадки на 75 остановках.

«Для комфортного ожидания пассажиров специалисты смонтировали 103 автобусных павильона и отремонтировали посадочные площадки на 75 остановках общественного транспорта. Часть из них оборудовали заездными карманами, которые позволяют автобусам останавливаться, не создавая помех другим участникам дорожного движения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Больше всего павильонов — девять — появилось в муниципальном округе Волоколамск. Их установили в селах Болычово и Ивановское, деревнях Крюково и Тимково, на улицах Ямской и Возмище и в микрорайоне Матвейково в Волоколамске.

В Наро-Фоминском округе шесть павильонов установили на улице Погодина, остановке «Дятлово», в селе Каменское и неподалеку от деревни Алферьево. В Рузском округе пять павильонов появились в деревнях Никулкино, Палашкино и Молодиково.

Всего в 2026 году на региональных дорогах планируют установить 150 новых автобусных павильонов. Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.