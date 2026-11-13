Власти Подмосковья призвали не паниковать из-за диких кабанов в поселках
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Власти Подмосковья призвали жителей не паниковать из-за диких кабанов, зачастивших в населенные пункты, сообщает «Подъем».
Ранее СМИ писали, что в Москве зафиксировано массовое нашествие диких кабанов. Также людей предупреждали, что в период гона «самцы перестают бояться людей и могут напасть без причины».
По словам зампреда комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрия Новикова, численность диких кабанов в регионе «стабильна и поддерживается на оптимальном уровне». Животных начали чаще замечать из-за «периода гона, перемещения по кормовым стациям, активности кровососущих насекомых».
«Гон у кабана происходит в ноябре–декабре. Но его фактическая продолжительность и интенсивность сильно варьируются в зависимости от текущих погодных условий. Животные в этот период активнее перемещаются по местообитаниям, однако это не ведет к пиковым показателям по числу их выходов в населенные пункты и к объектам транспортной инфраструктуры», — объяснил Новиков.
Он призвал жителей Подмосковья не тревожить и не пытаться прогнать животных с территории, на которой они находятся. Также не рекомендуется подкармливать кабанов во избежание их приручения и концентрации вблизи населенных пунктов.
Новиков добавил, что фактов нападений кабанов на человека на территории Московской области не зафиксировано.
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