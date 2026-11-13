Маргарита Симоньян в эффектном образе посетила премию «Бриллиантовая бабочка»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян посетила вторую церемонию вручения II Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» в Москве. Для выхода в свет она выбрала эффектный образ. Видео с журналисткой опубликовала в соцсетях Екатерина Нечаусова.

Симоньян появилась на мероприятии в красном платье длины миди. На ее плечах красовалась белая накидка. Образ дополнили туфли на каблуках красного цвета.

В рамках церемонии Симоньян вышла на сцену, чтобы объявить победителя в номинации «Лучший сценарий» и вручить награду.

Поклонники порадовались столь редкому выходу Симоньян в свет. Они пожелали ей здоровья.

«Умная, красивая, сильная. Здоровья тебе», «Красотка, умница, дай Бог здоровья», «Долгих лет жизни, очень долгих!», «Выглядит супер, молодец», — написали комментаторы.

Ранее Симоньян назвала преувеличением сообщения СМИ о ее победе над раком молочной железы, с которым журналистка боролась с сентября прошлого года. В настоящее время главред RT находится в ремиссии. Впереди еще четыре года борьбы с онкологией.

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