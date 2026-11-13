Не понравилась прическа: неадекват выдрал клок волос пассажиру Мосметро

В столичной подземке мужчина напал на другого пассажира и выдрал ему клок волос из-за прически, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел на станции «Воробьевы горы» и попал на камеры видеонаблюдения. Сначала два пассажира сошлись в словесной перепалке, но затем все переросло в рукоприкладство.

Один из мужчин внезапно рассвирепел, нанес другому несколько ударов по ногам, вырвал клок волос и повалил на платформу. Предварительно, ему не понравилась прическа оппонента. К счастью, помощь медиков пострадавшему не понадобилась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои). Агрессора задержали, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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