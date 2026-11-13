Ссорились из-за курения: почему 15-летний школьник убил мать в Петербурге

В Петербурге 15-летний подросток мог убить мать из-за частых ссор, связанных с курением. После исчезновения женщины родственникам продолжали приходить сообщения с ее телефона, сообщает 112 .

Последний раз погибшую видели на работе 1 ноября. После этого она перестала отвечать на звонки. Однако с ее номера продолжали приходить сообщения близким. Родственников насторожило, что собеседник избегал вопросов о местонахождении женщины.

Ранее в Санкт-Петербурге нашли тело женщины в чемодане. По подозрению в убийстве задержали ее 15-летнего сына. Предположительно, 2 ноября подросток задушил мать после очередной ссоры. Женщина часто запрещала курить сыну, после чего вспыхивали конфликты. После расправы школьник вывез тело в чемодане и спрятал возле Юкковского ручья в Парголово.

11 ноября сестра пропавшей обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело об убийстве, решается вопрос об аресте несовершеннолетнего.

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