Тело в чемодане: подростка задержали по подозрению в убийстве матери в Питере Происшествия 13 ноября 2026 11:42

В Северной столице нашли тело женщины в чемодане. По подозрению в убийстве задержали ее 15-летнего сына, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Заявление о пропаже женщины поступило в начале ноября. Правоохранители провели большую работу и установили место нахождение тела. Труп обнаружили в чемодане на экотропе вдоль Юкковского ручья в поселке Парголово. Подозреваемым в преступлении оказался 15-летний подросток — сын женщины. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.