USD
Доллар США
82,15
-1.00 %
EUR
Евро
91,03
-1.41 %
CNY
Китайский Юань
12,31
-0.69 %
TRY
Турецкая Лира
16,36
-1.06 %

Тело в чемодане: подростка задержали по подозрению в убийстве матери в Питере

Происшествия

В Северной столице нашли тело женщины в чемодане. По подозрению в убийстве задержали ее 15-летнего сына, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Заявление о пропаже женщины поступило в начале ноября. Правоохранители провели большую работу и установили место нахождение тела. Труп обнаружили в чемодане на экотропе вдоль Юкковского ручья в поселке Парголово.

Подозреваемым в преступлении оказался 15-летний подросток — сын женщины. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.