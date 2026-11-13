Тело в чемодане: подростка задержали по подозрению в убийстве матери в Питере
В Северной столице нашли тело женщины в чемодане. По подозрению в убийстве задержали ее 15-летнего сына, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.
Заявление о пропаже женщины поступило в начале ноября. Правоохранители провели большую работу и установили место нахождение тела. Труп обнаружили в чемодане на экотропе вдоль Юкковского ручья в поселке Парголово.
Подозреваемым в преступлении оказался 15-летний подросток — сын женщины. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
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