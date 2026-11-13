200 кг шкур и кусков мяса: мешки с останками животных нашли под Екатеринбургом

Мешки с биологическими отходами весом около 200 кг обнаружили в лесополосе у дороги в Свердловской области, сообщает URA.RU .

Жуткую находку на Режевском тракте заметил житель Старопышминска. По словам очевидца, из пакетов торчали копыта, шкуры и куски мяса, а общий вес находки может достигать 200 кг. Мужчина предполагает, что среди останков есть косули.

Предположительно, останки животных привезли уже в упаковке и просто бросили. Местные жители опасаются, что туши могли быть заражены опасными инфекциями.

Официальной информации по факту обнаружения биологических останков нет.

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