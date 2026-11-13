В доме правительства Подмосковья отметили День вторичной переработки

Третья региональная конференция ко Дню вторичной переработки прошла в доме правительства Московской области. Участники обсудили развитие экономики замкнутого цикла и представили продукцию из вторсырья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Конференция объединила представителей профильных ведомств, депутатов Мособлдумы, экспертов по обращению с твердыми коммунальными отходами, переработчиков, производителей, региональных операторов и ассоциации общественного контроля в сфере обращения с ТКО.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов поблагодарил коллег и вручил награды губернатора. Он рассказал, что в Красногорске новые контейнерные площадки возводят исключительно из переработанных материалов. Их размещают в парках, скверах и крупных дворах с высоким пешеходным трафиком, чтобы показать результат раздельного сбора. Количество таких объектов планируют увеличивать для поддержки рынка переработки.

«Сегодня регион планомерно выстраивает устойчивую модель экономики замкнутого цикла», — отметил Владислав Мурашов.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко вручил ведомственные награды сотрудникам комплексов по переработке отходов и региональных операторов. Он сообщил, что за три года отрасль прошла масштабную модернизацию с акцентом на возвращение ресурсов в оборот. Подмосковные компании выпускают из отходов стройматериалы, тару и контейнеры для раздельного сбора, а нейросети выявляют переполнение контейнерных площадок.

На выставке показали малые архитектурные формы и контейнерную площадку из вторсырья производства компании из Солнечногорска.

Более шести компаний представили свои достижения: полимерные композиционные модификаторы для асфальтобетонных смесей при строительстве и ремонте дорог, переработку цветных металлов и выпуск продукции из них, включая боксы для раздельного сбора, изготовление древесных плит из отходов лесопилок и 3D-печать изделий из переработанного пластика. На интерактивных весах посетители могли узнать свой вес в алюминиевых банках.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.