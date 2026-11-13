В Подмосковье сервис «Трудоустройство СВОих» дополнили блоком для работодателей

Работодатели получили доступ к отдельному блоку сервиса «Трудоустройство СВОих» на региональном портале госуслуг Московской области. Он объединяет сведения о господдержке, квотах и помощи в адаптации участников СВО, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

На региональном портале госуслуг Подмосковья обновили сервис «Трудоустройство СВОих». В нем появился блок для работодателей с информацией о мерах господдержки и трудоустройстве участников СВО.

«Важно не только помочь бойцам найти работу, но и создать условия для их успешной адаптации в трудовых коллективах», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Компании могут узнать о субсидировании найма, программе «Мобильность 2.0» и субсидиях на оборудование рабочих мест для инвалидов, в том числе участников СВО. В блоке приведены условия получения финансовой поддержки.

Отдельный раздел содержит сведения о квотах для инвалидов, ветеранов боевых действий и других категорий граждан, нормативные правовые акты и требования к их применению.

Работодатели могут подать заявку на тренинги по интеграции участников СВО в гражданский коллектив, получить консультацию специалистов Кадрового центра Подмосковья и помощь в разработке индивидуальной методики адаптации сотрудника.

Для участников СВО по-прежнему доступны поиск работы, профессиональное обучение и переобучение, помощь в открытии своего дела. Кадровый центр бесплатно консультирует, подбирает вакансии и сопровождает соискателей на всех этапах трудоустройства.

Сервис доступен по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/worksupport.

По нацпроекту «Кадры» в кадровых центрах «Работа России» есть предложения для самых разных специалистов. Там помогут выбрать профессию, подготовиться к собеседованию и найти подходящую вакансию. Россиянам доступно бесплатное переобучение по востребованным специальностям, в том числе цифровым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.