Подмосковье приняло в собственность почти 2,3 тыс км газовых сетей

Московская область за десять месяцев 2026 года приняла в собственность 3107 объектов газовой инфраструктуры общей протяженностью 2298 километров. Ранее они принадлежали гражданам и коммерческим организациям, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

После перехода газовых объектов в собственность региона их эксплуатацией занимается АО «Мособлгаз». Централизация призвана повысить надежность газоснабжения жителей и предприятий и обеспечить единые требования промышленной безопасности.

«Когда инфраструктура находится под управлением единого оператора, проще контролировать ее техническое состояние, своевременно проводить обслуживание и планировать необходимую модернизацию», — отметил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Единая система управления позволяет контролировать путь газа от магистральных трубопроводов до домов и предприятий, комплексно отслеживать состояние коммуникаций, выявлять неисправности и реагировать на внештатные ситуации. Она также помогает распределять финансовые и технические ресурсы и составлять долгосрочные планы ремонта, уделяя особое внимание изношенным участкам.

Собственники могут передать газопроводы в электронном формате. Для этого право собственности должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. Объект не должен находиться под арестом, в залоге или иметь другие ограничения. При долевой собственности требуется согласие всех владельцев.

Заявление подают на региональном портале госуслуг через сервис «Передача газопроводов в собственность региона». После авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации нужно указать кадастровый номер объекта и сведения о других правообладателях, приложить копию документа, удостоверяющего личность, и подписанное заявление. Документы рассматривают до 30 рабочих дней.

После передачи объекта прежний владелец освобождается от обязанностей по его содержанию и эксплуатации. Ответственность за техническое обслуживание и безопасную работу переходит к специалистам АО «Мособлгаз».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил большой запрос в Московской области на стандартизацию проживания в частных домах. Люди в коттеджных поселках не должны зависеть от собственников трансформаторной подстанции или частного газопровода.

«Мы обращаем внимание на жалобы: получили их свыше 3 тыс. только в этом году и видим огромный запрос на стандартизацию всего того, что обеспечивает комфортное проживание. Это и дорога, и ливневка, и регулирование шлагбаумами, газ, электричество, благоустройство — все это тема, которая нуждается в регулировании, чтобы, так сказать, не попадать в коттеджное рабство», — сказал Воробьев.