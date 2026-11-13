В Наро-Фоминском округе начали асфальтировать подъезд к центру «Селятино»

Дорожники приступили к устройству верхнего слоя асфальтобетонного основания подъезда к оптово-распределительному центру «Селятино» в Наро-Фоминском округе. Общая готовность объекта составляет 44%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новая двухполосная дорога длиной 2,6 км соединит Киевское шоссе с оптово-распределительным центром «Селятино». Она позволит направить грузовой транспорт в объезд жилой застройки поселка и снизить нагрузку на его улицы. Проект также предусматривает водопропускную трубу, велосипедную дорожку и наружное освещение.

«Устройство асфальтобетонного основания выполнено на 14%. Параллельно специалисты укладывают геотекстиль и нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси, продолжают строительство дождевой канализации. На площадке задействованы 23 рабочих и 42 единицы техники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На основном ходе дороги завершены земляные работы. Песчаный подстилающий слой готов почти на 70%, нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси — более чем на 36%.

Готовность дождевой канализации составляет 24,41%. Строители разрабатывают траншеи, устраивают песчаное основание, монтируют трубы и колодцы, выполняют обратную засыпку. Также продолжается обустройство временной подъездной дороги.

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Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.