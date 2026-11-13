Ольга Иванова возглавила детскую поликлинику Луховицкой больницы

Ольга Иванова в 1991 году окончила Рязанский медицинский институт им. академика Н. П. Павлова по специальности «Лечебное дело», но выбрала работу в педиатрии.

До переезда в Луховицы она много лет работала в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Там она прошла путь от врача-неонатолога до заместителя главного врача по детству и родовспоможению. С 2013 года Иванова возглавляла многопрофильный реабилитационный центр, входила в совет по вопросам инвалидов при губернаторе ХМАО — Югры.

«Главным приоритетом в своей работе считаю повышение качества оказания медицинской помощи детям и профилактическую работу. Это включает в себя не только внедрение современных протоколов лечения и повышение доступности специализированной помощи, но и активное просвещение родителей, формирование у детей приверженности здоровому образу жизни и развитие системы ранней диагностики», — подчеркнула Ольга Иванова.

Специалист продолжает повышать профессиональное мастерство. В октябре 2026 года она заняла третье место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства Минтруда России в номинации «Лучший руководитель года». За высокий профессионализм и вклад в охрану здоровья граждан Иванова также отмечена ведомственными наградами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.