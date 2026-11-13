Маркеты «100% Подмосковье» привлекли 34,5 тыс посетителей в 2026 году

Семь маркетов «100% Подмосковье» с января по октябрь 2026 года объединили 84 региональных производителя и 34,5 тыс. посетителей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Маркеты организовали министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья и центр «Мой бизнес» Московской области.

«Для предпринимателей это возможность напрямую представить свою продукцию покупателям, найти новых клиентов и партнеров, а для жителей — познакомиться с местными брендами и поддержать производителей своего региона. Мы продолжим развивать этот формат», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Маркеты помогают производителям получать обратную связь от покупателей и расширять рынки сбыта. В преддверии Нового года праздничные мероприятия станут дополнительной площадкой для продвижения региональных товаров.

Подать заявку на участие могут предприниматели Московской области, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Анкеты принимают через онлайн-форму. Организаторы свяжутся с участниками, прошедшими отбор. Места проведения сообщат дополнительно.

Мероприятия проходят по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Информация о мерах поддержки бизнеса размещена на инвестпортале Московской области, созданном в рамках регионального инвестиционного стандарта.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.