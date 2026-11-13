Мострансавто начало испытания белорусского автобуса АВИОР

Автобус АВИОР белорусского производства вышел на маршрут № 551 «Лесные Поляны (м/р Полянка) — Москва (м. ВДНХ)». Тестовая эксплуатация продлится два месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мострансавто приступило к тестовой эксплуатации автобуса АВИОР на маршруте № 551 «Лесные Поляны (м/р Полянка) — Москва (м. ВДНХ)». В течение двух месяцев предприятие оценит его технические возможности, надежность и удобство в ежедневных перевозках. Пассажиры уже могут оценить комфорт новой модели. Результаты испытаний помогут определить перспективы ее использования.

Междугородний автобус длиной 8,5 метра рассчитан на 29 пассажиров. Он оснащен дизельным двигателем мощностью 180 л. с., механической коробкой передач, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и дисковыми тормозами на всех колесах.

В автобусе есть кондиционер и предпусковой подогреватель двигателя для быстрого прогрева в холодное время года. Для пассажиров предусмотрены USB-разъемы, откидные столики у сидений, полки для ручной клади и багажное отделение объемом 2,8 куб. м. Сиденье водителя оснащено пневматической подвеской.

«Тестовая эксплуатация позволяет оценить работу новой техники в реальных условиях и получить обратную связь от пассажиров и водителей», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Министр подчеркнул, что автобусы должны отвечать современным требованиям безопасности, быть комфортными и подходить для маршрутов Подмосковья.

Генеральный директор Мострансавто Андрей Майоров лично протестировал автобус, показал его оснащение и поделился первыми впечатлениями. Обзор доступен в его каналах в MAX и Telegram.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещается в официальном канале Минтранса региона в MAX

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.