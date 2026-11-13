Сотрудники Nvidia выступили против ухода основателя компании Дженсена Хуанга

Никто из сотрудников Nvidia не поддержал отставку основателя корпорации Дженсена Хуанга из-за шпионского скандала, сообщает издание Wired со ссылкой на петицию на корпоративном портале компании.

Ранее совет директоров Nvidia объявил о том, что 63-летний Хуанг покинул посты президента, главного исполнительного директора (CEO) и члена совета директоров на фоне скандала с любовницами. Временным исполнительным директором назначена Колетт Кресс.

Еще до ухода Хуанга один из опытных инженеров компании оставил запись в разделе предложений сотрудников. Он призвал совет директоров прислушаться к мнению коллектива перед принятием решений. С тех пор под его сообщением появилось более 1,6 тыс. комментариев.

«Все мы люди и можем совершать ошибки. Дженсен сделал так много хорошего, он заслуживает второго шанса», — написал анонимно один из сотрудников.

В итоге издание не нашло ни одного комментария от сотрудников Nvidia, поддерживающего отставку Хуанга.

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