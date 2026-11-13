В Домодедове более 120 человек проходят диспансеризацию каждые выходные

Жители Домодедова могут пройти диспансеризацию в городской больнице по субботам и воскресеньям до 14:00. Каждые выходные обследования проходят более 120 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Блок диспансеризации Домодедовской больницы работает в выходные до 14:00 для удобства работающих граждан. На обследования приходят семьями, коллективами предприятий и общественных объединений.

В прошедшие выходные диспансеризацию организовали для членов союза женщин России в Домодедове и сотрудников одного из городских агентств недвижимости.

«Исследования в рамках диспансеризации позволяют выявить на ранних стадиях такие заболевания, как сахарный диабет, гипертонию, онкологические патологии, болезни сердца и легких», — пояснила заведующая центром медицины здорового долголетия и профилактики Марьям Багандова.

Своевременное выявление заболеваний позволяет начать лечение раньше, когда оно наиболее эффективно, и предотвратить серьезные осложнения.

Жители Подмосковья могут записаться на диспансеризацию через чат-бота Дениса, региональный портал «Здоровье», горячую линию 122 или приложение «Добродел Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.