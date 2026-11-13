В Подольске проводят бесплатные занятия в школах диабета

Школы диабета в поликлиниках Подольска помогают пациентам освоить правила питания, контроля сахара крови, расчета дозы инсулина и выполнения инъекций. Об этом рассказала заместитель главного врача Подольской областной клинической больницы по амбулаторно-поликлинической работе Ольга Ивановна Бульбас.

«Улучшение показателей здоровья таких пациентов связано, прежде всего, с ведением здорового образа жизни, проведением профилактических мероприятий и использованием новых современных сахароснижающих препаратов», — рассказала Ольга Бульбас.

С начала 2026 года по итогам диспансеризации сахарный диабет выявили у 455 пациентов в Подольске. Всего на учете по этому заболеванию в больнице состоят 13 189 жителей округа.

В мире диабетом больны более 500 млн человек, причем половина не знает о своем диагнозе. По прогнозам, к 2030 году число заболевших достигнет 643 млн. Ежегодно от диабета умирают около 4 млн человек. На конец 2020 года в России были зарегистрированы 4,8 млн пациентов с сахарным диабетом, из них 94% — со II типом.

Основные факторы риска — абдоминальное ожирение, низкая физическая активность, повышенный сахар крови, стресс, депрессия, нарушения сна и недостаток клетчатки в рационе, в том числе употребление менее 400 г зелени и овощей в день.

Диспансеризация помогает бесплатно и быстро выявить проблемы со здоровьем. Сотрудники поликлинических подразделений больницы проводят ее в поликлиниках, на предприятиях и в учреждениях, а также выезжают в отдаленные населенные пункты округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.