В Подольске начали устанавливать окна в новой школе на 550 мест

Строители приступили к монтажу окон в школе на улице Ватутина в Подольске. Учреждение на 550 мест планируют открыть в 2028 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На строительной площадке школы на улице Ватутина в Подольске выполняют кровельные и отделочные работы. Рабочие монтируют окна, устанавливают радиаторы и прокладывают трубы отопления.

Площадь школьного корпуса составит около 10 тыс. квадратных метров. В нем предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты, ИТ-полигон, просторный спортивный зал, отдельный зал для мероприятий, медиатека и зоны отдыха. Для организации питания оборудуют столовую с пищеблоком полного цикла.

На прилегающей территории создадут спортивное ядро и детские игровые площадки. Школу строят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Открытие запланировано на 2028 год.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.