Певица Валерия устроила поединок по армрестлингу с невесткой

Народная артистка России Валерия устроила шуточный поединок по армрестлингу с супругой своего сына Арсения — Лианой Шульгиной. Соответствующее видео певица опубликовала в личном блоге.

На опубликованных кадрах видно, как Алла Перфилова (настоящее имя певицы) и Лиана сидят в купальниках на пляже и пытаются одолеть друг друга в борьбе на руках.

«Вот чем еще можно заняться на пляже на глазах у изумленной публики? А вообще, так здорово быть с детьми на одной волне», — с юмором подписала ролик 58-летняя Валерия.

Сын артистки Арсений Шульгин оставил комментарий под видео: «Так, не понял. Где продолжение?».

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