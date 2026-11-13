USD
Доллар США
82,15
-1.00 %
EUR
Евро
91,03
-1.41 %
CNY
Китайский Юань
12,31
-0.69 %
TRY
Турецкая Лира
16,36
-1.06 %

Певица Валерия устроила поединок по армрестлингу с невесткой

Культура
0:15

Народная артистка России Валерия устроила шуточный поединок по армрестлингу с супругой своего сына Арсения — Лианой Шульгиной. Соответствующее видео певица опубликовала в личном блоге.

На опубликованных кадрах видно, как Алла Перфилова (настоящее имя певицы) и Лиана сидят в купальниках на пляже и пытаются одолеть друг друга в борьбе на руках.

«Вот чем еще можно заняться на пляже на глазах у изумленной публики? А вообще, так здорово быть с детьми на одной волне», — с юмором подписала ролик 58-летняя Валерия.

Сын артистки Арсений Шульгин оставил комментарий под видео: «Так, не понял. Где продолжение?».

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.