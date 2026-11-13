Посольство Израиля негодует: в Литве издают книгу Гитлера

Издательство Obuolys планирует в скором времени выпустить книгу диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера Mein Kampf* с критическими комментариями, сообщает Otkrito.lv .

По мнению министра культуры Литвы Лукаса Альсиса, сейчас не время для издания подобной книги.

«Возможно, стоит воздержаться от (издания) таких противоречивых книг, даже с критическими комментариями», — отметил министр.

Он добавил, что раз она все равно выходит, то пускай научное сообщество книги оценит соответствуют ли комментарии, идеи, которые представлены рядом с текстом, нынешнему историческому контексту и восприятию событий прошлого.

Также издание lrt.lt уточнило слова Альсиса. Политик добавил, что критические наблюдения вносят вклад в историческую науку, но еще важно не отбрасывать и того, что данная книга принадлежит нацистскому режиму.

«Тем не менее это, наверное, и элемент науки, и истории, который требует нового и критического осмысления. Что мы делаем и сами в Литве, скажем, со всеми книгами и произведениями искусства, изданными в советский период, — мы их критически оцениваем», — пояснил министр.

Руководитель издательских проектов Obuolys Дайва Латинене объяснила, что в 800-страничной книге будет более 1,5 тыс. сносок, комментариев и пояснений. Критическое издание призвано помочь понять механизмы нацистской пропаганды, распознавать ложные утверждения и их манипулятивность. Ожидается, что Mein Kampf* заинтересует историков, политологов, журналистов, учителей, студентов.

При этом посольство Израиля в Литве призвало Obuolys и все заинтересованные стороны «проявить историческую чуткость и ответственность перед обществом» и пересмотреть решение об издании.

* Признана экстремисткой литературой, запрещена к продаже в РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.