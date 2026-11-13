Сезон стал рекордным: к проекту присоединились более 230 тысяч студентов со всей страны, которые подали свыше 990 тысяч заявок. Олимпиада направлена на профессиональное и личностное развитие российской молодежи. От студентов Московской области поступило 11 393 заявки.

В юбилейном сезоне олимпиада объединила 68 направлений — от инженерных и технических дисциплин до гуманитарных, медицинских и социально-экономических. Задания для участников разрабатывают эксперты ведущих российских университетов совместно с представителями компаний-партнеров. Такой формат позволяет студентам познакомиться с реальными профессиональными задачами, оценить свои компетенции и лучше понять требования современного рынка труда.

«Талантливые студенты есть в каждом регионе России, и география не должна ограничивать их профессиональные амбиции. В Московской области наибольшую активность в юбилейном сезоне олимпиады проявили студенты Государственного социально-гуманитарного университета — 1 363 участника, Московского государственного института культуры — 547 и Государственного гуманитарно-технологического университета — 225. Участники олимпиады — молодые люди, готовые проверять свои знания на практике и заявлять о себе будущим работодателям. Наша задача — дать им такую возможность независимо от места учебы», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

От Московской области на участие в X сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» зарегистрировались 2 680 студентов, которые подали 11 393 заявки на участие в различных направлениях олимпиады.

Участники олимпиады получили возможность выбрать направления независимо от своей основной специальности и проверить знания на заданиях, разработанных совместно с ведущими университетами и работодателями.

«Сильные университетские школы формируют кадровый потенциал региона, а олимпиада „Я — профессионал“ дает студентам возможность продемонстрировать уровень своей подготовки. В Московской области самыми востребованными направлениями стали „Педагогика образования“ — 1 237 заявок, „Креативные индустрии“ — 549 и „Психология“ — 526. Для нас важно, чтобы знания, полученные во время учебы, находили применение в задачах работодателей, а таланты молодых специалистов становились основой развития родного региона», — рассказала руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара.

С 13 по 29 ноября 2026 года участников ждет отборочный этап олимпиады, на котором им предстоит выполнить практикоориентированные задания, разработанные экспертами ведущих вузов и представителями индустриальных партнеров. Заключительный этап пройдет с февраля по апрель 2027 года, а итоги X сезона будут объявлены в мае–июне 2027 года. Сильнейшие участники смогут получить денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах олимпиады.

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.