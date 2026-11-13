42-летняя певица Аврил Лавин впервые стала матерью
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Знаменитая канадская поп-панк певица, одна из самых коммерчески успешных исполнительниц начала 2000-х Аврил Лавин поделилась радостной новостью — она впервые стала матерью.
42-летняя артистка опубликовала трогательные снимки с младенцем в Instagram*. У звезды родилась девочка.
В кадре Лавин прижимает кроху к себе. Певица не стала раскрывать имя наследницы, а лишь написала: «Наша маленькая принцесса прибыла».
При этом отца ребенка Лавин тщательно скрывает. Она лишь опубликовала фото, где они с партнером держат малышку за руку, при этом лиц в кадре не видно.
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