42-летняя певица Аврил Лавин впервые стала матерью

Знаменитая канадская поп-панк певица, одна из самых коммерчески успешных исполнительниц начала 2000-х Аврил Лавин поделилась радостной новостью — она впервые стала матерью.

42-летняя артистка опубликовала трогательные снимки с младенцем в Instagram*. У звезды родилась девочка.

В кадре Лавин прижимает кроху к себе. Певица не стала раскрывать имя наследницы, а лишь написала: «Наша маленькая принцесса прибыла».

При этом отца ребенка Лавин тщательно скрывает. Она лишь опубликовала фото, где они с партнером держат малышку за руку, при этом лиц в кадре не видно.

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