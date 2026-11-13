Ученые провели исследование, которое показало, что привычка ложиться спать в разное время влияет на появление тревоги и депрессии, сообщает Naked Science со ссылкой на журнал Scientific Reports.

Согласно результатам проекта, даже если человек спит достаточное количество часов, это не означает, что со сном все в порядке. Режим тоже крайне важен. Исследователи из Калифорнийского университета (США) выяснили это, проанализировав данные почти 23 тысяч участников международного проекта TemPredict.

Люди носили умное кольцо, которое фиксировало время засыпания и пробуждения. На основе полученных данных ученые составили индекс регулярности сна SRI. Чем выше был показатель, тем чаще человек находился в одинаковом состоянии в одно и то же время суток — спал или бодрствовал.

Выяснилось, что у участников без симптомов депрессии средний индекс регулярности сна составлял 83,74 балла, а вот у людей с депрессией — 74,93. При выраженной тревожности индекс достигал 78,94 балла против 83,67 у людей без отклонений.

По словам авторов работы, сбитый график сна может нарушать работу биологических часов и менять привычное воздействие света, время приема пищи и физической активности на организм. Однако возможна и обратная ситуация, когда тревога или депрессия мешают заснуть вовремя. Точно установить причину и следствие установить нельзя. Результаты работы — это лишь оценка симптомов, а не подтвержденный диагноз.

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