USD
Доллар США
82,15
-1.00 %
EUR
Евро
91,03
-1.41 %
CNY
Китайский Юань
12,31
-0.69 %
TRY
Турецкая Лира
16,36
-1.06 %

Разоруживший участкового в Сургуте совершил суицид при задержании

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Мужчина, который напал на участкового в Сургуте с ножом и разоружил его, покончил с собой, сообщает РЕН ТВ.

Ранее в пятницу 24-летний местный житель пришел в отделение полиции, чтобы написать заявление на соседа. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе общения с участковым мужчина неожиданно достал нож, после чего набросился на правоохранителя и разоружил его. Затем нападавший скрылся.

Правоохранители оперативно нашли агрессора и попытались задержать, но тот покончил с собой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.