Разоруживший участкового в Сургуте совершил суицид при задержании

Мужчина, который напал на участкового в Сургуте с ножом и разоружил его, покончил с собой, сообщает РЕН ТВ .

Ранее в пятницу 24-летний местный житель пришел в отделение полиции, чтобы написать заявление на соседа. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе общения с участковым мужчина неожиданно достал нож, после чего набросился на правоохранителя и разоружил его. Затем нападавший скрылся.

Правоохранители оперативно нашли агрессора и попытались задержать, но тот покончил с собой.

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