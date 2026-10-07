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Намылил «удава» и пришел в ужас: змея через вентиляцию заползла в душ к москвичу

Москвича напугала змея, выползшая из вентиляции, когда он принимал душ. Позднее выяснилось, что рептилия неядовитая, сообщает Mash .

Инцидент произошел в в квартире многоэтажке на юге столицы. На опубликованных кадрах видно, как змея выползает из вентиляции в ванной комнате.

Через несколько минут змея уползла обратно — тем же путем, через вентиляционное отверстие

Незваный гость — неядовитый маисовый полоз, он же красная крысиная змея. Его часто держат дома благодаря спокойному характеру и сравнительно простому уходу.

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