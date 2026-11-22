30 человек госпитализировали с подозрением на мышиную лихорадку в Альметьевске

В Альметьевске за последние две недели с подозрением на мышиную лихорадку госпитализировали 30 человек. Один из заболевших подхватил инфекцию, когда менял шины в гараже, пишет Baza .

В настоящее время в больницах города остаются 21 пациент, их обследуют на геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС).

Еще 9 человек уже выписали, у 6 из них диагноз подтвердился. Остальные продолжают проходить обследование, при этом медики фиксируют новые обращения.

Заболевший рассказал журналистам, что инфекция настигла его во время обычного похода в гараж. Мужчина поехал менять шину на зимнюю, надышался пылью и вскоре почувствовал себя плохо. В итоге его госпитализировали.

С начала года в Татарстане зарегистрировали 553 случая ГЛПС, это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минздрав республики. Источник инфекции — грызуны, заразиться можно даже при вдыхании пыли с частицами их выделений. Поэтому особую опасность представляют гаражи, дачи, сараи и другие подсобные помещения.

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