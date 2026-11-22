Специалисты-пиротехники Донского спасательного центра МЧС России уничтожили, предположительно, авиационную бомбу, найденную в Ботлихском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка ведомства.

Сигнал о происшествии поступил от оперативного дежурного военного комиссариата региона. Выяснилось, что неподалеку от села Ансалта местный житель наткнулся на опасный предмет, по внешним признакам похожий на авиабомбу. Находка лежала в одном из ущелий.

Сотрудники районного отдела полиции оперативно взяли участок в оцепление и закрыли проход для местных жителей и посторонних. Экстренные службы привели в режим готовности.

Прибывший на место расчет Донского спасательного центра в составе трех специалистов и одной единицы спецтехники транспортировал боеприпас на безопасное удаление от жилых домов и коммунальной инфраструктуры. Бомбу вывезли на несколько километров от села Тасута, где благополучно ликвидировали путем подрыва.

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