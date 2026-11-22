На территории городского округа Клин состоялся второй этап областного конкурса «Лучший по профессии», организованного Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области. В испытаниях приняли участие представители филиалов Мособлводоканала, которым предстояло показать свои профессиональные навыки в условиях, приближенных к реальной работе.Участники выполняли практические задания на земляных участках и инженерных объектах, сообщила пресс-служба министерства.

В состав команд вошли специалисты разных направлений: электромонтеры, сварщики, слесари, слесари КИПиА и машинисты экскаваторов. В зависимости от состава бригады в одной команде могут выступать от одного до пяти человек.

Конкурс проводится уже в 25-й раз и объединяет работников ресурсоснабжающих организаций региона. Соревнования проходят в трех номинациях: «Лучшая аварийно-восстановительная бригада», «Лучший электромонтер» и «Лучший специалист КИПиА».

Особое внимание в этом году уделено командной работе. Эксперты оценивают не только знания и умения каждого сотрудника, но и то, насколько слаженно специалисты выполняют общую задачу. Отдельное испытание предусмотрено для электромонтеров и специалистов КИПиА, которым необходимо совместно выполнить монтаж электрооборудования и его настройку.

Первый этап конкурса — проверка оснащения и готовности аварийно-восстановительных бригад — уже завершился. После практических испытаний участников ждет заключительная часть — награждение. В каждой номинации определят по три победителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.