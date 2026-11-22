Под Калининградом столкнулись два автомобиля, пострадали четыре человека Происшествия сегодня в 16:11 Фото - © Медиасток.рф

На 5 километре + 450 метров автодороги «Калининград — Голубево — Полевое» столкнулись два автомобиля марок Volkswagen и Nissan. По предварительным данным, авария произошла 22 ноября около 12:38, в результате чего пострадали 4 человека, об этом сообщила Госавтоинспекция Калининградской области.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные мероприятия. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. В каком именно состоянии находятся пострадавшие, на момент публикации заметки не уточняется. Какое-либо решение будет принято по результатам проверки. Автомобилистам в очередной раз напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Любая ошибка за рулем может привести к непоправимым последствиям. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.