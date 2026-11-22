Бундесвер создаст в 2027 году более 20 тысяч мест для подготовки новобранцев

Сухопутные войска Германии намерены в 2027 году открыть более 20 тысяч мест для подготовки новобранцев. Об этом заявил инспектор сухопутных войск, будущий генеральный инспектор бундесвера Кристиан Фройдинг, пишет РИА Новости со ссылкой на Bild.

«Мы рассчитываем, что в следующем году в сухопутных войсках будет создано более 20 тысяч мест для подготовки юношей и девушек, поступающих на военную службу», — сказал он.

Генерал-лейтенант уточнил, что 20 тысяч мест составят треть нынешней численности сухопутных войск Германии.

Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев говорил, что Москва доводит до ФРГ мысль о деструктивности идеи безоглядной милитаризации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.