сегодня в 15:30

Медведь спровоцировал аварию с 8-ю пострадавшими на Урале

В Чебаркульском районе на Урале микроавтобус с 16 пассажирами врезался в дерево после того, как на дорогу выскочил медведь. В итоге в больницу с разными травмами попали сразу 8 человек, сообщает Baza .

Предварительно известно, что водитель увидел внезапно появившегося на проезжей части зверя и резко вывернул руль, чтобы его не сбить. Удержать машину на дороге не получилось, маршрутка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Одного из пострадавших сразу увезла скорая помощь. Остальных пассажиров отвезли в соседний поселок, чтобы они согрелись и дождались другого автобуса.

Позже выяснилось, что медицинская помощь понадобилась еще семерым, их оставили на стационарное лечение.

Теперь в обстоятельствах случившегося разбирается региональная полиция. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего закона.

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