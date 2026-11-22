Дочь голливудской звезды Брюса Уиллиса Таллула разместила в соцсетях свежий семейный снимок с отцом. Ему три года назад поставили диагноз «деменция».

В кадре 71-летний артист и его дочь расположились на уличных подвесных качелях среди густой тропической растительности. Облаченная в объемный бордово-красный джемпер, светло-голубые джинсы и темные солнцезащитные очки девушка забралась на сиденье с ногами, тепло улыбается отцу и ласково приобнимает его за плечи.

Актер одет в серый кардиган, бледно-розовый поло и темные брюки. Уиллис с сосредоточенным видом удерживает ладонь дочери у своей груди.

Новость о тяжелом недуге легендарного американского актера, продюсера и музыканта появилась в феврале 2023 года. За долгие годы в индустрии Уиллис воплотил на экране порядка 130 ролей. Он обрел мировую известность по ролям в таких лентах, как «Крепкий орешек» (1988), «Криминальное чтиво» (1994), «Двенадцать обезьян» (1995), «Четыре комнаты» (1995), «Пятый элемент» (1997), «Армагеддон» (1998), «Девять ярдов» (2000),«Город грехов» (2005) и ряде других картин.

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