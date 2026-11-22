Сейчас Алексей Зайцев уже вернулся к тренировкам и готовится к новым соревнованиям. А в начале месяца воспитанник и тренер городской спортивной школы Реутова вернулся из Ташкента с бронзой чемпионата мира по самбо — он выступал в весовой категории до 64 кг и вошел в число призеров турнира.

Для Зайцева этот чемпионат мира стал дебютным. В самбо он пришел в семь лет — мама привела его в секцию самбо-дзюдо, потому что он часто болел и нуждался в физической нагрузке. Сначала хотел уйти, но мама настояла: «Позанимайся, потом сам сделаешь выбор». В итоге Алексей полюбил борьбу и занимается ею уже почти двадцать лет.

На турнире в Ташкенте он провел четыре схватки. Первую выиграл у борца из Киргизии со счетом 4:0, вторую уступил грузину 2:1 — «чуть-чуть не хватило, я ошибся». Потом собрался, в утешительной встрече победил иранца рычагом колена, а в поединке за третье место одолел белоруса по активности.

Впечатления от чемпионата у Алексея смешанные: он до сих пор анализирует, где не доработал. Но рад, что удостоился чести представлять страну и достойно ее представил. По возвращении домой его встречали семья и ребята из реутовского ФОКа — «был очень теплый прием». «Смотрю на эти глаза маленьких ребятишек, которые кричат мою фамилию, — и улыбаешься. Это приятно», — говорит самбист.

Мотивация Зайцева — семья и подрастающие двоюродные братья, для которых он хочет быть примером. А главная мечта с детства — стать чемпионом мира. «В этом году не получилось, но я не унываю, это всего лишь проверка. Пока ты сам себе не сказал, что это конец, — это не конец».

Помимо спорта Алексей работает тренером. Поначалу было тяжело найти общий язык с ребятами, но сейчас лучший возраст для него — 12–14 лет: «Они интересные, им можно передавать наработки». Ему нравится разбирать с ними мелочи и схватки после соревнований. «Это не груз, а стимул — люди тянутся, видят пример, и ты реально хочешь им помочь».

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«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.