В Подмосковье поделились итогами работ инспекторского состава с 16 по 20 ноября

На территории Московской области инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит контроль работ по содержанию дворовых, общественных и придомовых территорий. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В период с 16 по 20 ноября прошли работы по приведению территорий в соответствие в рядеследующих муниципалитетов.

К примеру, в Серебряных Прудах установлено два дополнительных фонаря уличного освещения в деревне Барыково вблизи дома № 11. В Зарайске отремонтированы малые архитектурные формы на дворовой территории в деревне Авдеево вблизи дома № 48. В Ленинском проведены работы по ремонту игровых элементов на детской площадке в Дрожжино вблизи дома № 8к2 на Новом шоссе

В Котельниках заменены элементы освещения подъезда в доме № 4. В Сергиево-Посадском округе укреплены перила в подъездах, а также удлинен водосток в доме № 5 на улице Инженерная в Сергиевом Посаде. В Пушкинском выполнена замена стеклопакета входной двери дома № 22 по улице Островского. В Люберцах заменены электроавтоматы в доме № 8 на улице Зеленая.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.