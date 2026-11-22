Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале новость о том, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказала претензии президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с внесением граждан Италии в базу экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщает дипломат в своем Telegram-канале.

Комментируя реакцию итальянского премьера, представитель внешнеполитического ведомства задалась вопросом о том, считает ли Мелони допустимым добавление в эту базу граждан других государств, включая несовершеннолетних. Также Захарова спросила, ограничивается ли ее недовольство исключительно защитой соотечественников.

Официальный представитель МИД РФ назвала подобную позицию примечательной с учетом колоссальных финансовых средств, которые Рим уже направил на поддержку киевского режима.

Вместе с тем дипломат отметила, что случившееся позволит итальянским властям лучше осознать, кого именно они спонсируют. Дипломат указала, что в дальнейшем те же силы могут обернуться против самих спонсоров. В завершение Захарова подчеркнула, что, по убеждению российской стороны, подобные экстремистские интернет-ресурсы не должны существовать в принципе.

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