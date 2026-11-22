Космонавты с МКС показали Землю с городскими огнями и северным сиянием Общество сегодня в 12:56 0:38

«Роскосмос» опубликовал в Сети видео, снятое космонавтами Петром Дубровым, Анной Кикиной и Сергеем Тетерятниковым, которые показали Землю с борта МКС. Экипаж россиян в настоящее время работает на высоте около 400 километров над планетой.