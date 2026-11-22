Космонавты с МКС показали Землю с городскими огнями и северным сиянием
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«Роскосмос» опубликовал в Сети видео, снятое космонавтами Петром Дубровым, Анной Кикиной и Сергеем Тетерятниковым, которые показали Землю с борта МКС. Экипаж россиян в настоящее время работает на высоте около 400 километров над планетой.
На видео россиян попали огни городов, снежные узоры на поверхности и красно-зеленые переливы полярного сияния. Съемку вели прямо из иллюминаторов станции.
По словам авторов, такой вид открывается далеко не каждому. Они признались, что рады показать эту красоту людям.
В дальнейшем «Роскосмос» обещал рассказать, как появляется северное сияние.
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