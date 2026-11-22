В Басманном районе столицы утверждена комплексная схема инженерного обеспечения (КСИО) территории, расположенной по адресам: Большая Почтовая улица, вл. 34–40 и улица Бакунинская, вл. 74–76. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

На участке в 6,12 га, который подлежит комплексному развитию, намечено построить порядка 240,3 тыс. кв. м недвижимости. Жилье займет почти 211,6 тыс. кв. м, нежилые объекты — 10,17 тыс. кв. м, причем 4,7 тыс. кв. м из них приходятся на новую застройку, а 5,47 тыс. кв. М — на сохраняемую; еще 24 тыс. кв. м отведено под образовательную инфраструктуру. Чтобы новая застройка была обеспечена всем необходимым, запланировано создание сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения и связи. Подготовленный документ регламентирует, каким образом будущие жилые дома, коммерческие помещения и образовательный объект будут подключены к городским коммуникациям.

«Комплексное развитие территорий предполагает не только строительство современных зданий, в том числе и по программе реновации, но и создание всей необходимой инфраструктуры для комфортной жизни москвичей. Поэтому важно еще на этапе планирования определить, как новые объекты будут обеспечены водой, теплом и электричеством. Утвержденная схема позволяет согласовать решения с ресурсоснабжающими организациями, заранее рассчитать затраты и выстроить последовательность работ», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский пояснил, что благодаря такому подходу удается избежать дополнительных сложностей во время реализации проектов, а также обеспечить согласованное развитие городской инфраструктуры.

Для надежного водоснабжения как новых, так и существующих зданий предполагается проложить 480 м трубопроводов. Эти же сети обеспечат подачу воды для систем пожаротушения. Еще 1,46 км сетей построят для присоединения объектов к централизованному теплоснабжению. Так помещения получат отопление и горячую воду.

Отдельное внимание уделено системе водоотведения. На территории запланировано создать 1,3 км водосточных сетей и 1,2 км бытовой канализации. Водоотводные сети будут собирать и отводить талую и дождевую воду, уменьшая риск скопления осадков на прилегающих участках и на улицах. Собранная вода направится в существующую водосточную сеть и в итоге попадет в реку Яузу.

Помимо этого проектом предусмотрена прокладка 20 м коммуникаций связи и 3,09 км электрических сетей. Кроме того, при строительстве улично-дорожной сети к запланированной застройке заложены мероприятия по сохранности 120 м действующего газопровода среднего давления. Это даст возможность разместить новые объекты с учетом требований безопасности и существующих инженерных коммуникаций.

Комплексная схема инженерного обеспечения подготовлена специалистами Департамента градостроительной политики города Москвы вместе с органами исполнительной власти и заинтересованными ресурсоснабжающими организациями. Этот документ ляжет в основу дальнейшего проектирования инженерных сетей и позволит синхронизировать их строительство с развитием территории.